جوارديولا يعلن عودة فودين ودياش وجاهزية هالاند أمام ولفرهامبتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، جاهزية الثنائي فيل فودين، وروبن دياش، لمواجهة ولفرهامبتون في تمام السابعة والنصف مساء السبت.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، متخلفا عن أرسنال بنقطة وحيدة، مع أفضلية المباراة المؤجلة لصالح السيتزن، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فودين ودياش متاحان وسيعودان إلى تشكيل الفريق أمام ولفرهامبتون، وهالاند أيضا جاهز للعب".

وأكمل: "إديرسون تدرب بالأمس وشعر بحالة جيدة من الممكن أن يشارك أمام ولفرهامبتون".

وخرج إيدرسون مصابا في المباراة الأخيرة لمانشستر سيتي بالدوري أمام مضيفه نوتنجهام فورست والتي انتهت بفوز حامل لقب الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين.

وأكمل جوارديولا: "علينا أن نثبت أننا الأحق باللقب في مباراتنا غدا ضد ولفرهامبتون.. يتعين علينا الفوز بجميع النقاط الـ12، وإلا سيكون الأمر صعبا لأن أرسنال متماسك ومن الصعب أن يضيعوا أي نقاط"

وعن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد: "لدي شكوك بشأن لعب أو اثنين في تشكيل الغد، لكن الباقي يتعلق بخطة اللعب، كان لدي الوقت للتفكير ورؤية المباريات الأخيرة لولفرهامبتون".

وحقق ولفرهامبتون الفوز على حساب مانشستر سيتي في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1.

وأثنى جوارديولا على أكاديمية النادي: "العمل الذي قامت به الأكاديمية على مر السنين لا يصدق، إنهم يساعدون اللاعبين ليصبحوا أفضل، كلهم محترفون".

وتوج فيل فودين خريج أكاديمية مانشستر سيتي بجائزة لاعب العام في إنجلترا المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز.