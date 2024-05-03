متفوقا على رايس ورودري.. فودين يفوز بجائزة لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليز

فاز الإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي، بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

وكشفت رابطة الكتاب عبر حسابها الرسمي، حصول فودين على جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا 42% من الأصوات، التي تضم ما يقرب من 900 عضو.

وتفوق فودين على منافسه ديكلان رايس لاعب أرسنال الذي جاء في المركز الثاني، ورودري الذي حل ثالثا، فيما جاء مارتن أوديجارد وأولي واتكينز وكول بالمر في المراكز من الرابع للسادس.

وقال فودين: "إن حصولي على لقب أفضل لاعب كرة قدم من رابطة كتاب كرة القدم هو شرف كبير، أنا سعيد للغاية بالحصول على هذه الجائزة".

وأكمل نجم السيتي: "لم يكن بإمكاني تحقيق ذلك دون مساعدة زملائي في الفريق، لدينا فريق مميز جدًا من اللاعبين في السيتي، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذه المجموعة".

وتوج إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي حصل على الجائزة العام الماضي، فيما توج بها النجم المصري محمد صلاح عامي 2017–18، و2021–22 .

وسيتم تكريم الفائزين في مسابقة رابطة الكتاب ومن بينهم فودين في حفل عشاء أفضل لاعب كرة قدم في لندن يوم الخميس 16 مايو.

ولعب فودين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي 31 مباراة، سجل 16 هدفا، وصنع 7.