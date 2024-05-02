بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2024-2025

الخميس، 02 مايو 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح في جماهير ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه للموسم الجديد 2024-2025 والمقدم من شركة نايكي.

وأشار ليفربول إلى أن القميص مستوحى من قميص الفريق الكلاسيكي لعام 1984.

وظهر محمد صلاح على رأس دعاية ليفربول للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرتدي ليفربول قميص نايكي للموسم الثالث على التوالي.

ومن المنتظر أن يرتدي فريق ليفربول القميص الجديد في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي كما جرت العادة.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط أقاويل كثيرة حول مستقبله مع الفريق.

محمد صلاح ليفربول
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