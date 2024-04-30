منافس الزمالك - مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف العرجون من نهائي الكونفدرالية

لا يزال مصير مشاركة عمر العرجون لاعب نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك، غامضا بسبب إلغاء مواجهتي الفريق المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نصف النهائي.

وتأهل نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية دون لعب مباراتي نصف النهائي بعدما تعذر إقامتهما بعدما رفض نادي اتحاد العاصمة الجزائري خوض مباراة إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي، وذلك اعتراضا منه على ما حدث في لقاء الذهاب ورفض الفريق المغربي اللعب بسبب أزمة القمصان.

وكان عمر العرجون قد تعرض للطرد في مواجهة ربع النهائي وبالتالي إيقافه مباراتين، لكن الفريق المغربي لم يلعب المواجهتين أمام اتحاد العاصمة.

وكشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "نهضة بركان استفسر عن موقف عمر العرجون عقب تأهله لنهائي الكونفدرالية، ولا يوجد نص في لائحة البطولة يحدد مصير رفع الإيقاف بالمباريات الملغية".

وكشف "في تلك الحالات من حق نهضة بركان اللجوء إلى لائحة فيفا والتي تنصر الفريق المتضرر وفي هذه الحالة الفريق المغربي هو المتضرر بسبب ذهابه للملعب والمباراة لم تقام".

واختتم مصدر كاف تصريحاته "على الأغلب سيتم رفع الإيقاف عن عمر العرجون ومشاركته في النهائي بشكل طبيعي".

ويقام ذهاب نهائي الكونفدرالية في المغرب يوم 12 مايو المقبل بالمغرب.

بينما الإياب سيقام على استاد القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تأهل بعد تخطي فريق دريمز الغاني في نصف النهائي.

وحصد الزمالك لقب الكونفدرالية من قبل في 2019 وكانت أمام نهضة بركان أيضا.

ماذا حدث في أزمة نهضة بركان؟

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا حول إلغاء مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وألغيت المباراة بسبب أزمة قمصان نهضة بركان والتي بدأت منذ الوصول للجزائر ولم تنته إلا بإلغائها. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان كاف عبر الموقع الرسمي:

"لم تلعب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين نادي اتحاد الجزائر ونادي نهضة بركان المغربي، الأحد 21 أبريل 2024، في الجزائر العاصمة، مثلما كان مُقررا.

ستُحال القضية على الهيئات المختصة.

تعتذر "كاف" عن أي إزعاج لحق برُعاتنا وشرُكائنا التلفزيونيين والجماهير".