الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة

الأحد، 21 أبريل 2024 - 21:06

كتب : إسلام أحمد

احتفال بحري الشرقي لاعب نهضة بركان بهدفه في مرمى الوداد - كأس السوبر الإفريقي

ألغيت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد نهضة بركان المغربي بسبب استمرار أزمة قمصان الفريق الأخير والتي بدأت منذ وصوله لأراضي الجزائر.

ونشبت أزمة منذ يوم الجمعة عند مصادرة السلطات الجزائرية لقمصان نهضة بركان لاحتواءها على خريطة المغرب الكامل.

ووفر الفريق الجزائري قمصانا مقلدة لا تحمل خريطة المغرب مثل القمصان الأساسية للفريق.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - نهضة بركان يرفض خوض مواجهة اتحاد العاصمة بسبب عدم حل الأزمة بي إن: كاف يعلن أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه ضد اتحاد العاصمة كاف يكشف لـ في الجول سبب سوء تصوير مباراة الأهلي مع مازيمبي.. وجديد أزمة نهضة بركان بعد أزمة خريطة المغرب.. دعم جزائري لـ اتحاد العاصمة ومساندة مغربية إلى نهضة بركان

وخاض الفريق المغربي عمليات الإحماء وأعلن تشكيله بالفعل، لكن دون أن يشارك لاعبيه في المباراة بسبب عدم توفير قمصانه الأساسية التي سافر بها من المغرب.

وحسبما علم FilGoal.com قبل بداية اللقاء بقليل أخبر الحكم لاعبي الفريقين بإلغاء المباراة بسبب عدم حل الأزمة.

ونزل لاعبو اتحاد العاصمة في التاسعة مساءً -موعد بداية اللقاء- لأرض الملعب دون لاعبي الفريق المغربي وحكام اللقاء.

وبعد 10 دقائق بدأ لاعبو الفريق الجزائري في تحية الجماهير المحتشدة في استاد 5 جويليه، ثم خاضوا عمليات الإحماء.

وشوهد لاعبو نهضة بركان في الممر المؤدي لغرفة الملابس يستعدون لمغادرة الملعب في التاسعة و25 دقيقة مساءً.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعد موقف المباراة، هل يُعتبر نهضة بركان فائزا؟ أم هل ستُعاد في دولة أخرى؟ أو هل توجد خيارات أخرى؟

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب في المغرب يوم الأحد المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الزمالك ودريمز الغاني، حيث انتهى الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.

ماذا حدث؟

شبت أزمة بين نادي نهضة بركان المغربي والسلطات الجزائرية بسبب احتجاز بعثة الفريق المغربي في مطار الجزائر.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

واستمرت بعثة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين لما يقارب 10 ساعات.

واشترط مسؤولو نهضة بركان خوض المباراة بقمصانهم التي تحمل خريطة المغرب بعد الحصول على وعد من كاف بحل الأزمة مع السلطات الجزائرية.

مصدر من كاف صرّح لـ FilGoal.com: "لجنة مسابقات البطولة ومنظمي المباراة يرون أن قمصان نهضة بركان التي تحمل علم المغرب لا يوجد بها أي أمر مخالف".

وأوضح "طالبنا وزارة الرياضة الجزائرية بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات الجزائرية حتى نستطيع إقامة المباراة، خاصة وأن القمصان البديلة أيضا لنهضة بركان تحمل نفس العلم".

كما أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل ساعات من اللقاء، أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه الرسمية ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

وهو ما لم يحدث، لتستمر الأزمة في انتظار قرار كاف النهائي بشأن اللقاء.

سبب الصراع؟

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

الكونفدرالية نهضة بركان اتحاد العاصمة
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة مؤتمر جوميز: كنت أتمنى اكتمال الفريق ضد دريمز.. وفزنا على الأهلي بدون زيزو مدرب دريمز: لم أطلب من اللاعبين إضاعة الوقت ضد الزمالك خبر في الجول - من أجل المنتخب.. محاولات ليبية لتجنيس لاعب غزل المحلة المعار خبر في الجول - نهضة بركان يرفض خوض مواجهة اتحاد العاصمة بسبب عدم حل الأزمة جوميز: لسوء الحظ لم نحقق الفوز على دريمز.. وأثق في اللاعبين بمباراة العودة كرة صالات - ضاع حلم المونديال.. مصر تخسر أمام ليبيا بركلات الترجيح أهدر جميع الفرص.. الزمالك يتعادل مع دريمز في القاهرة
أخر الأخبار
الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا 22 دقيقة | كرة طائرة
إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فزنا على كوفنتري بطريقة ليست جيدة.. وسنواجه أفضل فريق في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: كنت أتمنى اكتمال الفريق ضد دريمز.. وفزنا على الأهلي بدون زيزو ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين