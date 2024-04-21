الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة

ألغيت مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ضد نهضة بركان المغربي بسبب استمرار أزمة قمصان الفريق الأخير والتي بدأت منذ وصوله لأراضي الجزائر.

ونشبت أزمة منذ يوم الجمعة عند مصادرة السلطات الجزائرية لقمصان نهضة بركان لاحتواءها على خريطة المغرب الكامل.

ووفر الفريق الجزائري قمصانا مقلدة لا تحمل خريطة المغرب مثل القمصان الأساسية للفريق.

وخاض الفريق المغربي عمليات الإحماء وأعلن تشكيله بالفعل، لكن دون أن يشارك لاعبيه في المباراة بسبب عدم توفير قمصانه الأساسية التي سافر بها من المغرب.

وحسبما علم FilGoal.com قبل بداية اللقاء بقليل أخبر الحكم لاعبي الفريقين بإلغاء المباراة بسبب عدم حل الأزمة.

ونزل لاعبو اتحاد العاصمة في التاسعة مساءً -موعد بداية اللقاء- لأرض الملعب دون لاعبي الفريق المغربي وحكام اللقاء.

وبعد 10 دقائق بدأ لاعبو الفريق الجزائري في تحية الجماهير المحتشدة في استاد 5 جويليه، ثم خاضوا عمليات الإحماء.

لاعبو اتحاد العاصمة يجرون عمليات الإحماء.. ولا وجود لـ فريق نهضة بركان في أرض الملعب pic.twitter.com/LKBVDONOtz — FilGoal (@FilGoal) April 21, 2024

وشوهد لاعبو نهضة بركان في الممر المؤدي لغرفة الملابس يستعدون لمغادرة الملعب في التاسعة و25 دقيقة مساءً.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعد موقف المباراة، هل يُعتبر نهضة بركان فائزا؟ أم هل ستُعاد في دولة أخرى؟ أو هل توجد خيارات أخرى؟

تحية لاعبي اتحاد الجزائر للجماهير الحاضرة بعد عدم إقامة المباراة في موعدها 🏟️❌ pic.twitter.com/gtpdYV8Lbi — FilGoal (@FilGoal) April 21, 2024

ومن المقرر إقامة لقاء الإياب في المغرب يوم الأحد المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من لقاء الزمالك ودريمز الغاني، حيث انتهى الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي.

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ماذا حدث؟

شبت أزمة بين نادي نهضة بركان المغربي والسلطات الجزائرية بسبب احتجاز بعثة الفريق المغربي في مطار الجزائر.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

واستمرت بعثة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين لما يقارب 10 ساعات.

واشترط مسؤولو نهضة بركان خوض المباراة بقمصانهم التي تحمل خريطة المغرب بعد الحصول على وعد من كاف بحل الأزمة مع السلطات الجزائرية.

مصدر من كاف صرّح لـ FilGoal.com: "لجنة مسابقات البطولة ومنظمي المباراة يرون أن قمصان نهضة بركان التي تحمل علم المغرب لا يوجد بها أي أمر مخالف".

وأوضح "طالبنا وزارة الرياضة الجزائرية بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات الجزائرية حتى نستطيع إقامة المباراة، خاصة وأن القمصان البديلة أيضا لنهضة بركان تحمل نفس العلم".

كما أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل ساعات من اللقاء، أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه الرسمية ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

وهو ما لم يحدث، لتستمر الأزمة في انتظار قرار كاف النهائي بشأن اللقاء.

سبب الصراع؟

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.