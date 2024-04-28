نهائي كونفدرالية مكرر.. موعد مباراتي الزمالك ضد نهضة بركان
الأحد، 28 أبريل 2024 - 22:55
كتب : FilGoal
تأهل نهضة بركان لمواجهة الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وانحسب اتحاد العاصمة الجزائري من مواجهة نهضة بركان في دور نصف النهائي.
ويأتي انسحاب اتحاد العاصمة بسبب إصرار نهضة بركان على ارتداء قميص مطبوع عليه خريطة المغرب شاملة الصحراء المغربية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة اعتبارية 3-0 بدون خوض المباراة بسبب رفض اتحاد العاصمة خوض المباراة أيضا.
وستقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو المقبل.
أما مباراة الإياب فستقام على استاد القاهرة يوم 19 مايو.
وسيلعب الفريقان نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية، إذ جمعهما النهائي من قبل في عام 2019.
وكانت المرة الماضية قد انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح بعد فوز كل فريق على ملعبه بهدف دون مقابل.
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