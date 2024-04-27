مؤتمر جوميز: حزين لغياب شيكابالا.. وهذا ما ننوي فعله أمام دريمز

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أسفه على غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق بداعي الإصابة، وذلك قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المباراة ستكون قوية ومفتوحة، والفريقه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف "سيكون من الرائع أن نتأهل للمباراة النهائية وأن نسعد الجماهير في كل مكان، ونمتلك دوافع كبيرة غداً من أجل التأهل للنهائي لأن هدفنا هو حصد اللقب".

وتابع "أريد التجهيز للمباراة بصورة جيدة والبحث عن طريقة للتأهل، وسنقاتل في لقاء الغد من أجل العودة إلى مصر ببطاقة التأهل للدور النهائي".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً: "شيكابالا لن يتواجد في مباراة الغد بسبب الإصابة، وهذا أمر سيئ لأنه لاعب كبير وقائد للفريق ومفيد للزمالك".

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتعادل الزمالك مع دريمز في لقاء الذهاب في القاهرة بدون أهداف.

ويقام الإياب في كوماسي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.