عبد القادر: هذا هو الفارق بين الشوط الأول والثاني ضد مازيمبي

أوضح أحمد عبد القادر لاعب فريق الأهلي الفارق بين الشوط الأول والثاني ضد منافسه مازيمبي.

وحجز النادي الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي، ليضرب موعدا مع الترجي الرياضي التونسي.

وقال عبد القادر لشبكة بي إن سبورتس: "أبارك لجمهور الأهلي الذي تواجد بأكبر عدد ممكن فهم دائما يقدمون المساندة لنا".

وأضاف "لعبنا بطريقة جيدة جدا في الشوط الأول وضغطنا بشراسة على مازيمبي واستحوذنا على الكرة وكان لا ينقصنا إلا تسجيل الأهداف".

وأكمل "في الشوط الثاني استكملنا الأداء القوي أيضا، لكن استطعنا أن نسجل الأهداف".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى أن نفوز بالبطولة على الترجي في النهائي الخامس على التوالي وتحقيق اللقب الرابع في أخر 5 أعوام".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة في إياب مباراة نصف النهائي.

وسجل الأهلي جميع الأهداف في الشوط الثاني.

النهائي هو الخامس لـ الأهلي على التوالي في دوري أبطال إفريقيا بإنجاز غير مسبوق في تاريخ القارة، وهو النهائي الـ17 تاريخيا.