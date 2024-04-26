انتهت في أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(1) الترجي
الجمعة، 26 أبريل 2024 - 20:03
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة صنداونز الجنوب إفريقي ضد الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الترجي ذهابا بهدف دون رد سجله يوان ساسي.
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ق 57 جوووول رائد بوشنيبة يسجل للترجي
استراحة
ق 41 اووووه مميش يتألق مجددا ويتصدى لهدف محقق
ق 30 تابيلو مورينا بدلا من ماسيكو
ق 29 إصابة خطيرة في صفوف صنداونز.. تابيلو ماسيكو يخرج على نقالة
المباراة ستستأنف.. عودة اللاعبين لإجراء الإحماء
ق 23 الحكم يطالب اللاعبين بالدخول لغرف الملابس.. البرق مستمر والمباراة تتوقف
ق 22 توقف المباراة بسبب الأمطار والبرق
ق 16 الأمطار تتساقط بكثاقة
ق 3 اووووه أمان الله مميش يتصدى لفرصة صنداونز الأولى
بداية المباراة
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