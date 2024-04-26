انتهت في أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(1) الترجي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 20:03

كتب : FilGoal

الترجي ضد صنداونز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة صنداونز الجنوب إفريقي ضد الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الترجي ذهابا بهدف دون رد سجله يوان ساسي.

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ق 57 جوووول رائد بوشنيبة يسجل للترجي

استراحة

ق 41 اووووه مميش يتألق مجددا ويتصدى لهدف محقق

ق 30 تابيلو مورينا بدلا من ماسيكو

ق 29 إصابة خطيرة في صفوف صنداونز.. تابيلو ماسيكو يخرج على نقالة

المباراة ستستأنف.. عودة اللاعبين لإجراء الإحماء

ق 23 الحكم يطالب اللاعبين بالدخول لغرف الملابس.. البرق مستمر والمباراة تتوقف

ق 22 توقف المباراة بسبب الأمطار والبرق

ق 16 الأمطار تتساقط بكثاقة

ق 3 اووووه أمان الله مميش يتصدى لفرصة صنداونز الأولى

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا الترجي صنداونز
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