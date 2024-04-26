انتهت في أبطال إفريقيا - صنداونز (0)-(1) الترجي

نداي: أهدرنا العديد من الفرص ضد دريمز.. والجماهير تنتظر وصولنا لنهائي الكونفدرالية

أبو علي: لم أكن في أفضل حالاتي خلال المباراة.. وإلغاء هدف مازيمبي أعاد لنا الحياة

عبد القادر: هذا هو الفارق بين الشوط الأول والثاني ضد مازيمبي