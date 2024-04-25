انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(4) مانشستر سيتي

الخميس، 25 أبريل 2024 - 20:59

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في ختام الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق 61 جووووول ألفاريز يسجل الرابع بعد كرة وصلته من ووكر

استراحة

ق 33 جوووول فودين يسجل الثالث بعد افتكاك الكرة بالضغط

ق 26 جوووول الثاني فودين من ركلة حرة

ق 17 جوووول أول رأسية من دي بروين بعد عرضية من ووكر

بداية المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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