انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(4) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في ختام الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

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ق 61 جووووول ألفاريز يسجل الرابع بعد كرة وصلته من ووكر

استراحة

ق 33 جوووول فودين يسجل الثالث بعد افتكاك الكرة بالضغط

ق 26 جوووول الثاني فودين من ركلة حرة

ق 17 جوووول أول رأسية من دي بروين بعد عرضية من ووكر

بداية المباراة