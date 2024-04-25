انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(4) مانشستر سيتي
الخميس، 25 أبريل 2024 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في ختام الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.
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ق 61 جووووول ألفاريز يسجل الرابع بعد كرة وصلته من ووكر
استراحة
ق 33 جوووول فودين يسجل الثالث بعد افتكاك الكرة بالضغط
ق 26 جوووول الثاني فودين من ركلة حرة
ق 17 جوووول أول رأسية من دي بروين بعد عرضية من ووكر
بداية المباراة
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