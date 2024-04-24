بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة دريمز الغاني ضد الزمالك والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد دريمز يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب.

وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب في مصر يوم الأحد الماضي بالتعادل السلبي في استاد القاهرة.

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل 2024 في غانا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بعد العمل في مصر بالتوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة المقبل.

وتذع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة في النهائي مع الصاعد من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

ونشبت أزمة قبل مباراة الذهاب بين الفريقين التي لم تُلعب بسبب أزمة قمصان الفريق المغربي.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي قرر اعتبار نهضة بركان فائزا بمباراة الذهاب بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)