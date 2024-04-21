مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة

الأحد، 21 أبريل 2024 - 22:19

كتب : محمد عبد العظيم

نهضة بركان

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) مصير مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وألغيت المباراة بسبب أزمة قمصان نهضة بركان والتي بدأت منذ الوصول للجزائر ولم تنته إلا بإلغائها. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "ألغينا مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان لعدم امتثال الاتحاد الجزائري لقرارنا بالإفراج عن قمصان الفريق المغربي".

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وأضاف "كاف أيضا رفض الطعن المقدم من الاتحاد الجزائري على قرار لجنة المسابقات بشرعية قمصان نهضة بركان، وبالتالي ألغيت المباراة".

وأكمل "سنحول القرار للجنة الانضباط والتي ستنظر في العقوبات على اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري لعدم تسهيل إجراءات إقامة المباراة".

وعلم FilGoal.com أن القرار المنتظر سيكون اعتماد خسارة اتحاد العاصمة بنتيجة 3-0 اعتباريا.

ماذا حدث؟

شبت أزمة بين نادي نهضة بركان المغربي والسلطات الجزائرية بسبب احتجاز بعثة الفريق المغربي في مطار الجزائر.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

واستمرت بعثة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين لما يقارب 10 ساعات.

واشترط مسؤولو نهضة بركان خوض المباراة بقمصانهم التي تحمل خريطة المغرب بعد الحصول على وعد من كاف بحل الأزمة مع السلطات الجزائرية.

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مصدر من كاف صرّح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "لجنة مسابقات البطولة ومنظمي المباراة يرون أن قمصان نهضة بركان التي تحمل علم المغرب لا يوجد بها أي أمر مخالف".

وأوضح "طالبنا وزارة الرياضة الجزائرية بالتدخل لحل الأزمة مع السلطات الجزائرية حتى نستطيع إقامة المباراة، خاصة وأن القمصان البديلة أيضا لنهضة بركان تحمل نفس العلم".

كما أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل ساعات من اللقاء، أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه الرسمية ضد اتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

وهو ما لم يحدث، لتستمر الأزمة في انتظار قرار كاف النهائي بشأن اللقاء.

سبب الصراع؟

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.

كاف نهضة بركان اتحاد العاصمة الكونفدرالية
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