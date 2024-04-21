نوتينجهام: حذرنا بأن حكم تقنية الفيديو مشجع لـ لوتون.. لم يحتسب 3 ركلات جزاء

الأحد، 21 أبريل 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

نونتينجهام - إيفرتون

أبدى نادي نوتينجهام فورست استيائه الشديد من عدم احتساب 3 ركلات جزاء لصالحه ضد إيفرتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

واتهم النادي حكم تقنية الفيديو في مباراة إيفرتون بالجولة بتشجيع نادي لوتون تاون منافسهم على الهبوط.

وكشف النادي في منشوره على منصة "أكس": "ثلاثة قرارات سيئة للغاية، ثلاث ركلات جزاء لم يتم احتسابها، والتي لا يمكننا قبولها ببساطة".

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وأضاف "حذرنا رابطة الحكام الإنجليزية قبل المباراة أن حكم تقنية الفيديو مشجع للوتون تاون لكنهم لم يغيروه.".

وأتم "اختُبر صبرنا عدة مرات. سينظر الآن النادي في خياراته".

وخسر فورست بنتيجة 2-0 من إيفرتون في لقاء أقيم على ملعب جوديسون بارك.

وارتفع رصيد إيفرتون للنقطة 30 في المركز السادس عشر.

بينما توقف رصيد نوتينجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

ويأتي خلفه مباشرة لوتون تاون في المركز الثامن عشر -أول مراكز الهبوط- برصيد 25 نقطة.

إيفرتون الدوري الإنجليزي نوتينجهام فورست
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