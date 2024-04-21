قبل لحظات من مباراة دريمز.. تبديل في قائمة الزمالك
الأحد، 21 أبريل 2024 - 17:56
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك انضمام محمد صبحي حارس مرمى الفريق لقائمة مباراة دريمز في الكونفدرالية.
ويلعب الزمالك ضد دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وذكرت قناة بي إن سبورتس أن محمد عواد الحارس الأساسي للزمالك اشتكى من شعوره ببعض الآلام العضلية أثناء الإحماء.
وقرر الجهاز الفني الإبقاء على محمد عواد في التشكيل الأساسي، مع إعادة محمد صبحي لقائمة البدلاء.
وكان الزمالك أعلن تشكيل الفريق للمباراة بتواجد محمد عواد في التشكيل الأساسي، ومعاذ علاء الدين على مقاعد البدلاء، واستبعاد محمد صبحي.
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