رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام فولام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه فولام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

لو نجح صلاح في صناعة هدف أمام فولام سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

يذكر أن الدولي المصري سجل 4 أهداف في شباك فولام خلال 7 مباريات لعبها بقميص ليفربول.

كما أنه هز شباكهم في مباراتي الموسم الماضي بالدوري.

وسجل صلاح 24 هدفا في 37 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 343 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 210 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.