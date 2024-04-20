كولر: لا تهاجموا طبيب الأهلي.. إنه أفضل من عملت معه حتى الآن

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن غضبه بشأن ما يثار عن إصابات الفريق في الفترة الحالية والحديث عن أحمد جاب الله طبيب الأحمر.

وتعادل الأهلي مع مازيمبي الكونغولي سلبيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكونغو.

وقال كولر عبر صفحة الأهلي عبر موقع فيسبوك: "أريد أن أقول أمر واضح جدا بشأن أحمد جاب الله طبيب الفريق، ما يحدث معه أمر سيئ للغاية وأنا غاضب جدا مما يقال عنه في الإعلام".

وأضاف "جاب الله هو ثالث طبيب يعمل مع في الأهلي وهو أفضل وأعظم طبيب عملت معه، أتواصل معه بشكل مستمر وهو صريح وصادق ومميز في عمله وأنا غاضب من الحديث عنه بهذه الصورة غير الحقيقية".

وأكمل "الفريق به 7 إصابات منها 3 لاعبين تعرضوا للإصابات مع المنتخبات".

وواصل "ياسر إبراهيم عندما تعرض للإصابة في مباراة ميدياما جاب الله أخبرنا أنه سيغيب لمدة 8 أسابيع، وهو الآن يغيب منذ 7 أسابيع ونصف وسيعود للتدريبات الأسبوع المقبل وهذا يعني أنه سيعود قبل الموعد المحدد له".

وأكمل "الجمهور يصل له معلومات مغلوطة والإعلام لا يأخذ المعلومة الصحيحة بل ويبني عليها معلومات خاطئة أخرى ولذلك أطالبهم بالهدوء وألا يتحدثوا عن أمور داخلية لا يعرفون عنها أي شيء".

وعن مباراة مازيمبي قال: "ظروف مباراة مازيمبي كانت صعبة جدا وأرضية غير معتادين عليها، حللنا المنافس جيدا ولعبوا تماما كما درسناه وكنت أعرف أنهم يعتمدون على الكرات الطويلة والعامل البدني".

وأردف "في بعض الأوقات مازيمبي استطاع خلق فرص خطيرة ولكن مصطفى شوبير قدم مباراة مميزة جدا".

وأوضح "لعبنا بشغف وإصرار كبير جدا واستطعنا خلق الكثير من الفرص في الشوط الأول والثاني، وكان يجب أن نسجل من هذه الفرص".

وأفصح "شاهدت الكثير من المباريات لفريق مازيمبي وحللنا طريقته الدفاعية والهجومية وتدربنا عليها كثيرا وقدمت الكثير من المحاضرات للاعبين بشكل يومي عن طريقة مازيمبي وكيف يلعب".

وأكد "التعادل نتيجة مقبولة مع مازيمبي ولكني كنت أتمنى أن نسجل هدفا، ويجب أن نسجل الأهداف في مباراة القاهرة".

ووجه رسالة إلى الجمهور قائلا: "أتمنى أن تمتلئ المدرجات بالجمهور في مباراة العودة وأطالب الجمهور بدعم الفريق بقوة وأن يكون اللاعب رقم 1 من الدقيقة الأولى إلى النهاية".

واستطرد "مازيمبي فريق قوي جدا من الناحية البدنية ونحتاج دعم الجمهور طوال الوقت حتى نفوز ونتأهل إلى النهائي، والميزة في مباراة العودة أننا سنشاهد مباراة الذهاب وندرسها جيدا ونحلل الأخطاء والحالات المهمة فيها".

وأتم تصريحاته "أخبرت اللاعبين أننا لم نتأهل بعد، الفريقين لديهم نفس الحظوظ وأي هدف على أرضنا سيجعل المهمة صعبة علينا".