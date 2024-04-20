تشكيل أرسنال - جيسوس وتروسارد يقودان الهجوم ضد ولفرهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ولفرهامبتون.

ويحل أرسنال ضيفا على ولفرهامبتون في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد جابرييل جيسوس في خط الهجوم بجوار لياندرو تروسارد وبوكايو ساكا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دافيد رايا.

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – جاكوب كويور.

الوسط: مارتن أوديجارد – ديكلان رايس – كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – لياندرو تروسارد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: فابيو فييرا – جورجينو – إدي نيكيتيا – جابرييل مارتينيلي – ريس نيلسون – آرون رامسديل – إميل سميث رو – توماس بارتي – أوليكساندر زينشينكو.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.