دوري أبطال إفريقيا - الحسم في القاهرة.. الأهلي يفرض التعادل السلبي على مازيمبي

فرض الأهلي تعادلا سلبيا على مازيمبي في ملعبه ووسط جماهيره في لوبومباشي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

ويُحسم التأهل يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة مساءً.

وعادل مارسيل كولر برصيد 19 مباراة (13 فوز و6 تعادل) سلسلة مانويل جوزيه كأطول سلسلة دون هزيمة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة منذ افتتاح ملعب مازيمبي الجديد في 2009 يخرج فريق مصري بدون استقبال أهداف.

وفي 6 مباريات سابقة لم ينتصر أي فريق مصري على مازيمبي بملعبه ولم يسجل أهدافا.

ووصل مصطفى شوبير لـ 6 مباريات من 6 دون استقبال أهدافا وأصبح أكثر حارس تصديا لفرص الخصم برصيد 27 تصدي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.























































التشكيل

بدأ مازيمبي بخماسي في الدفاع على عكس المعتاد في المباريات القارية السابقة.

في المقابل بدأ وسام أبو علي وأحمد عبد القادر في هجوم الأهلي، وتواجد أكرم توفيق أساسيا بجوار أحمد نبيل"كوكا" في الوسط.

وصف المباراة

سنحت للأهلي فرصتين في أول 3 دقائق من عمر اللقاء للتقدم أهدرهما وسام أبو علي.

في الدقيقة الثانية نُفذت ركلة ركنية مرت من الجميع وسددها أبو علي برأسية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وبعد دقيقة أرسل رضا سليم عرضية أرضية لوسام داخل منطقة الجزاء سددها الفلسطيني سهلة في يد الحارس.

رد لاعبو مازيمبي بقوة بتسديدة من جلودي ليكونزا من لمسة واحدة جاءت بعيدة دون تهديد على مرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 6.

وبعد دقيقتين مرت رأسية تراوري بجوار القائم الأيسر لشوبير.

وفي الدقيقة 12 توغل إبراهيما كيتا وأرسل عرضية صاروخية مرت من أمام جويل ميبا.

وتواصل الضغط من الجهة اليمنى لمازيمبي وأرسل كيتا عرضية لليكونزا سددها الأخير برأسةي تصدى لها شوبير بطريقة رائعة في الدقيقة 19.

وبعد دقيقة أرسل عبد القادر بينية لرضا سليم انفرد على إثرها المغربي لكنه سدد برعونة كرة بعيدة عن المرمى.

ولم يستغل لاعبو الأهلي مرتدة بواقع 4 لاعبين من الأهلي ضد 2 من مازيمبي، ومرر أكرم توفيق بينية لوسام الذي لم يُحسن استلام الكرة لتضيع فرصة هدف محقق في الدقيقة 23.

وتألق شوبير في التصدي لتسديدة كيتا في الدقيقة 37.

وتحصل علي معلول على بطاقة صفراء في الدقيقة 44، وخرج أحمد نبيل "كوكا" من أرض الملعب متأثرا بالإصابة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سدد لوزولو كرة قوية تصدى لها شوبير ببراعة لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

دفع مارسيل كولر بكل من بيرسي تاو ومحمود متولي بدلا من رضا سليم وأحمد كوكا على الترتيب.

وشارك متولى لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي، ولأول مرة منذ مايو 2023.

وتألق شوبير في الدقيقة 48 وتصدى لتسديدة زيمانجا سوزي.

وسقط أكرم في منتصف الملعب وتلقى العلاج في أرض الملعب إثر تعرضه لإصابة في الرأس في الدقيقة 61، وبعد 7 دقائق سقط مجددا ولم يستطع استكمال اللقاء.

وشارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من أكرم في الدقيقة 72 في ثالث تغييرات الأهلي.

وتحصّل بيرسي تاو على بطاقة صفراء بعد عرقلة لاعب مازيمبي في منتصف الملعب.

وسدد أوسكار تشيكومب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم لشوبير في الدقيقة 75.

وأجرى كولر تغييرين أخيرين لتنشيط الهجوم بمشاركة محمود "كهربا" وطاهر محمد بدلا من وسام أبو علي وعبد القادر في الدقيقة 79.

وكاد الأهلي أن يخطف هدف فوز قاتل في الدقيقة 85 من انفراد لكهربا بعد مراوغة مدافع مازيمبي لكن الكرة طالت منه بسبب أرضية الملعب لتصل لطاهر الذي سدد كرة أبعدها المدافع في الوقت المناسب لركنية.

ومن ركنية في الدقيقة 89 مرت رأسية بجوار القائم الأيمن لشوبير بسلام.