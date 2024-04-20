تشكيل مازيمبي - خماسي في الدفاع ضد الأهلي

اعتمد لامين ندياي المدير الفني لـ مازيمبي الكونغولي على خماسي في الدفاع ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في ملعبه بلوبومايشي في الكونغو الديموقراطية في لقاء يبدأ في الثالثة عصرا.

وجاء تشكيل مازيمبي

حراسة المرمى: أليوني بادارا فاتي

الدفاع: أجوستين أولادابو – زيمانجا سوزي - جلودي ليكونزا – فيلي تراوري - نتامبيوي كالونجي

الوسط: إبراهيما كيتا – أتيبو رادجابو – لوزولو سيتا

الهجوم: فليبيس كينزومبي – جويل بيا

تعرف على تشكيل الأهلي من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

وسيلتقي الفريقان مجددا إيابا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة لحسم المتأهل للنهائي.

وتأهل الأهلي على حساب سيمبا التنزاني، فيما وصل مازيمبي لتلك المرحلة على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.