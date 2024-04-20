تشكيل مازيمبي - خماسي في الدفاع ضد الأهلي

السبت، 20 أبريل 2024 - 14:17

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

اعتمد لامين ندياي المدير الفني لـ مازيمبي الكونغولي على خماسي في الدفاع ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في ملعبه بلوبومايشي في الكونغو الديموقراطية في لقاء يبدأ في الثالثة عصرا.

وجاء تشكيل مازيمبي

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - وسام وعبد القادر في الهجوم.. وأكرم يقود الوسط ضد مازيمبي بعد لقاء مازيمبي.. الأهلي يحدد موعد مغادرة الكونغو الديموقراطية مدرب مازيمبي: عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة يصبح فريقا هائلا الأهلي يكرر طلب التأمين ويرتدي زيه التقليدي في مواحهة مازيمبي

حراسة المرمى: أليوني بادارا فاتي

الدفاع: أجوستين أولادابو – زيمانجا سوزي - جلودي ليكونزا – فيلي تراوري - نتامبيوي كالونجي

الوسط: إبراهيما كيتا – أتيبو رادجابو – لوزولو سيتا

الهجوم: فليبيس كينزومبي – جويل بيا

تعرف على تشكيل الأهلي من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

وسيلتقي الفريقان مجددا إيابا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة لحسم المتأهل للنهائي.

وتأهل الأهلي على حساب سيمبا التنزاني، فيما وصل مازيمبي لتلك المرحلة على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.

مازيمبي تشكيل مازيمبي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل الأهلي - وسام وعبد القادر في الهجوم.. وأكرم يقود الوسط ضد مازيمبي بعد لقاء مازيمبي.. الأهلي يحدد موعد مغادرة الكونغو الديموقراطية تقرير مغربي: نهاية الأزمة؟ بعثة نهضة بركان تغادر مطار الجزائر بعد وعد كاف مدرب مازيمبي: عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة يصبح فريقا هائلا حسام عبد المجيد: سعيد بالعودة كأساسي.. ودرسنا نقاط قوة وضعف دريمز أحمد حمدي: نركز بالتفاصيل الصغيرة ضد دريمز.. ونثق في الأسماء الموجودة رغم الغيابات الجزيري: فزنا بالدربي وأغلقنا الصفحة.. وهدفنا حصد لقب الكونفدرالية الأهلي يكرر طلب التأمين ويرتدي زيه التقليدي في مواحهة مازيمبي
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: الكلاسيكو دائما مباراة عظيمة.. وهذا موقف ميليتاو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مازيمبي - خماسي في الدفاع ضد الأهلي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر تشافي: يمكننا الفوز في برنابيو.. والحديث عن الحكام لا يساعدني 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - وسام وعبد القادر في الهجوم.. وأكرم يقود الوسط ضد مازيمبي 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقارير: 6 مرشحين لخلافة بيولي في تدريب ميلان 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب أبراموفيتش.. خصم 18 نقطة من فيتيس وهبوطه للدرجة الثانية الهولندية ساعة | الكرة الأوروبية
ميتروفيتش: تمنيت المشاركة أمام العين ولو لحظة واحدة ساعة | سعودي في الجول
حمد الله: سامحت المشجع.. ومستحيل أكون سببا في سجن أي شخص 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين