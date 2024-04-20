تشكيل الأهلي - وسام وعبد القادر في الهجوم.. وأكرم يقود الوسط ضد مازيمبي

السبت، 20 أبريل 2024 - 14:01

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الزمالك

يقود وسام أبو علي هجوم الأهلي في مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في ملعبه بلوبومايشي في الكونغو الديموقراطية في لقاء يبدأ في الثالثة عصرا.

وتواجد أكرم توفيق في خط الوسط، كما بدأ أحمد عبد القادر أساسيا بعدما سجل في القمة ضد الزمالك عقب مشاركته كبديل.

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وخرج أنتوني موديست وكريم وليد من قائمة الفريق خلال اللقاء، وكذلك حمزة علاء، حيث يتواجد مصطفى مخلوف على حساب حمزة علاء.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" – أكرم توفيق – عمرو السولية

الهجوم: أحمد عبد القادر – وسام أبو علي – رضا سليم

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وعلى مقاعد البدلاء

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمود متولي

الوسط: بيرسي تاو – محمد مجدي "أفشة" – كريم فؤاد – طاهر محمد طاهر – كريم الدبيس

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

وسيلتقي الفريقان مجددا إيابا يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة لحسم المتأهل للنهائي.

وتأهل الأهلي على حساب سيمبا التنزاني، فيما وصل مازيمبي لتلك المرحلة على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.

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