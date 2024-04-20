تقرير مغربي: نهاية الأزمة؟ بعثة نهضة بركان تغادر مطار الجزائر بعد وعد كاف

انتهت أزمة فريق نهضة بركان المغربي مع السلطات الجزائرية بعد الحصول على وعد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وأوقفت السلطات الجزائرية بعثة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين بسبب احتوائها على علم المغرب بالكامل. (طالع التفاصيل)

واحتجزت بعثة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين في الجزائر لمدة وصلت 10 ساعات.

وكشف موقع "هسبورت" المغربي أن "بعثة نهضة بركان تغادر مطار هواري بومدين في الجزائر بعد 10 ساعات عقب وعد كاف لهم بوصول كامل معداتهم غير منقوصة قبل خوض المران اليوم السبت".

وأوضح التقرير أن مسؤولي نهضة بركان أخبروا كاف بعدم خوض المباراة إذا لم يحصلوا على قمصانهم.

ويحل نهضة بركان ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

ماذا حدث؟

بحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

وأشار التقرير إلى أن لاعبو الفريق المغربي محتجزين لما يقارب 5 ساعات في مطار هواري بومدين في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

وأوضح مصدر من نهضة بركان لموقع "هيسبورت" المغربي سبب الأزمة: "طلبت منا السلطات الجزائرية عدم دخول الأراضي الجزائرية بالأقمصة الرسمية للنادي، بحجة أن عليها خريطة بلادنا المغرب، ولازلنا حتى الآن ننتظر القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع”.

من جهة أخرى أشار تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن بعثة الفريق المغربي وصلت الجزائر "بطريقة استفزازية".

وأوضح التقرير سبب الاستياء الجزائري حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وأشار تقرير موقع le360 المغربي إلى أن مسؤولي نهضة بركان انسحبوا من الاجتماع الفني الذي جرى مع ممثلي اتحاد العاصمة ومسؤولي كاف بعد اقتحام رجال الأمن الجزائري للقاعة.

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.