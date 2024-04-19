الكونفدرالية - بسبب خريطة المغرب.. احتجاز بعثة نهضة بركان في مطار الجزائر

نشبت أزمة بين نادي نهضة بركان المغربي والسلطات الجزائرية بسبب احتجاز بعثة الفريق المغربي في مطار الجزائر.

ويحل نهضة بركان ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

وأشار التقرير إلى أن لاعبو الفريق المغربي محتجزين لما يقارب 5 ساعات في مطار هواري بومدين في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

وأكمل التقرير إلى أن كاف سيتواصل مع مسؤولي الاتحاد الجزائري من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق المغربي إلى الجزائر.

وأوضح مصدر من نهضة بركان لموقع "هيسبورت" المغربي سبب الأزمة: "طلبت منا السلطات الجزائرية عدم دخول الأراضي الجزائرية بالأقمصة الرسمية للنادي، بحجة أن عليها خريطة بلادنا المغرب، ولازلنا حتى الآن ننتظر القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع”.

وشدد "كاف وافق على قمصان الفريق، وهي أقمصة رسمية نلعب بها جميع المباريات، لم نفهم المغزى من هذا القرار الذي أثر على معنويات أفراد البعثة، في وقت يحتاج اللاعبون لاستعداد ذهبي وبدني جيد لمباراة مصيرية".

وأكمل "طلبوا منا تغيير الأقمصة وهذا أمر غير منطقي، وأحيانا إخفاء خريطة بلدنا الذي يبقى أهم من كرة القدم، وهذا أيضا غير معقول ولا مقبول، كاف يجب أن يحسم في هذا الأمر".

من جهة أخرى أشار تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن بعثة الفريق المغربي وصلت الجزائر "بطريقة استفزازية".

وأوضح التقرير سبب الاستياء الجزائري حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.