العطار: سندفع الشرط الجزائي لفيتوريا الأسبوع المقبل.. وعاشور لم يتم إيقافه

السبت، 20 أبريل 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة

أعلن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة التواصل مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق من أجل دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

وهدد البرتغالي اتحاد الكرة في وقت سابق، بالتقدم بشكوى لفيفا بعد تأخر صرف مستحقاته المتأخرة والمقدرة بقيمة 640 ألف يورو.

وقال العطار عبر قناة DMC: "تواصلنا مع روي فيتوريا بعد مراجعة الإدارة القانونية لعقده، وسيتم دفع قيمة الشرط الجزائي خلال أسبوع".

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وأضاف عن مواجهة منتخب مصر الودية ضد فرنسا المحتملة قائلا: "سنخوض مباراتين في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم، كيف سنواجه فرنسا وديا، ومتى ستُلعب؟ المشكلة في التوقيتات، اتحاد الكرة لم يصدر أي شيء رسمي بشأن المباراة".

وسبق أن كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجود محاولات لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصري والفرنسي في أواخر 2024 أو بدايات 2025. (طالع التفاصيل)

وأكمل"محمد صلاح سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل بشكل طبيعي".

وكشف "رابطة الأندية تجهز جدول الدوري لمنح أيام إضافية لمعسكر منتخب مصر قبل التوقف الدولي في شهر يونيو المقبل".

وواصل عن أزمة محمود عاشور مع لجنة الحكام قائلا: "علمت من لجنة الحكام أن محمود عاشور لم يتم إيقافه، ربما هناك اختيارات مختلفة من لجنة الحكام، الحكم مثل لاعب الكرة، لو لم يشارك كثيرا يشعر بالحزن".

وأردف "وكان مفترضا أن يتحدث مع المسؤولين بدلا من وسائل الإعلام، ولا أعتقد أن هناك مشاكل بينه وفيتور بيريرا رئيس اللجنة".

وأتم "بيريرا ينتهي تعاقده مع اتحاد الكرة بنهاية الموسم الجاري، وبعدها سيتم تقييم فترته قبل اتخاذ قرار التجديد من عدمه".

وأبدى عاشور في وقت سابق تعجبه من قرار إيقافه عن التحكيم وانتقد غياب الدعم الكافي للحكام المصريين. (طالع التفاصيل)

وليد العطار روي فيتوريا منتخب مصر اتحاد الكرة محمود عاشور
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