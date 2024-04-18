محمود عاشور: فوجئت بإيقافي.. وحكام دوليون كبار يخافون من كشف الحقائق

الخميس، 18 أبريل 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

الحكم محمود عاشور

تعجب محمود عاشور الحكم الدولي، من قرار إيقافه عن التحكيم في مصر، منتقدا غياب الدعم الكافي للحكام المصريين.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "فوجئت بإيقافي عن التحكيم في مصر بعد تصريحاتي التليفزيونية.. أتحدث لمصلحة التحكيم".

وأكمل: "لم يتم إسناد أي مباراة لي منذ عودتي من كأس الأمم الإفريقية والاشتراك في إدارة 11 مباراة، استفسرت ولم أتلق جوابا، حتى علمت بقرار إيقافي، ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام فوجئ بإيقافي أيضا".

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وأضاف الحكم المصري الذي اختير ليكون حكما للفيديو في أوليمبياد باريس 2024: "أنا في أواخر أيامي مع التحكيم وقاربت على الاعتزال، ولكن حكام دوليون كبار مرشحون لكأس العالم مثل أمين عمر وأبو الرجال ومحمود البنا يخافون من الحديث وكشف الكثير من الحقائق".

وواصل هجومه على إدارة التحكيم في اتحاد الكرة: "30 إلى 40 مليون جنيه تم صرفهم على أجانب يديرون لجنة الحكام ولكن دون فائدة".

واختتم: "نحن ندافع عن التحكيم ونريد أن نحقق إنجازات لمصر، ووما ننجزه كحكام مصريين بمجهودنا".

اتحاد الكرة محمود عاشور الأوليمبياد لجنة الحكام
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