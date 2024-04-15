وزير الرياضة: محاولات لإقامة مباراة ودية بين مصر وفرنسا.. وموعدان مقترحان

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك محاولات لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصري والفرنسي.

وقال صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اجتمعت مع السفير الفرنسي في القاهرة ووزيرة الرياضة الفرنسية لتنظيم ترتيبات بعثة مصر خلال أوليمبياد باريس".

وأكمل وزير الرياضة: "تناقشت مع السفير الفرنسي للمساعدة على ترتيب إقامة مباراة بين منتخبي مصر وفرنسا، سنحاول الترتيب مع الاتحادين الفرنسي والمصري لكرة القدم".

وأضاف: "ستتم المناقشة حول الوقت المناسب ما إذا كان في أواخر 2024 أو بدايات 2025 لإقامة المباراة على استاد العاصمة في مدينة مصر الأوليمبية".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو شهر يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم، في الظهور الرسمي الأول لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيما يستعد المنتخب الفرنسي لخوض بطولة يورو، حيث يقع الديوك في المجموعة الرابعة إلى جانب النمسا، وهولندا، وبولندا.

وخاض حسام حسن مباراتين وديتين في بطولة كأس العاصمة مارس الماضي، نجح في الفوز على حساب نيوزيلاندا بهدف نظيف، قبل الخسارة أمام كرواتيا 4-2.

أما في الأوليمبياد فيقع منتخب فرنسا في المجموعة الأولى إلى جانب الولايات المتحدة، ونيوزيلاندا، الفائز من صاحب المركز الرابع في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وغينيا، فيما يقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، ووصف كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

وتقام أوليمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.