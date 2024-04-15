وزير الرياضة: محاولات لإقامة مباراة ودية بين مصر وفرنسا.. وموعدان مقترحان

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 16:36

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - منتخب مصر أمام كرواتيا

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك محاولات لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصري والفرنسي.

وقال صبحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "اجتمعت مع السفير الفرنسي في القاهرة ووزيرة الرياضة الفرنسية لتنظيم ترتيبات بعثة مصر خلال أوليمبياد باريس".

وأكمل وزير الرياضة: "تناقشت مع السفير الفرنسي للمساعدة على ترتيب إقامة مباراة بين منتخبي مصر وفرنسا، سنحاول الترتيب مع الاتحادين الفرنسي والمصري لكرة القدم".

أخبار متعلقة:
يد - الرئيس السيسي يمنح منتخب مصر نوط الامتياز من الطبقة الأولى تصنيف فيفا - تراجع منتخب مصر مركزا.. وتقدم بلجيكا عالميا الهدف الدولي الثالث والأول منذ 9 سنوات.. رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر أمام كرواتيا

وأضاف: "ستتم المناقشة حول الوقت المناسب ما إذا كان في أواخر 2024 أو بدايات 2025 لإقامة المباراة على استاد العاصمة في مدينة مصر الأوليمبية".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو شهر يونيو المقبل، في تصفيات كأس العالم، في الظهور الرسمي الأول لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيما يستعد المنتخب الفرنسي لخوض بطولة يورو، حيث يقع الديوك في المجموعة الرابعة إلى جانب النمسا، وهولندا، وبولندا.

وخاض حسام حسن مباراتين وديتين في بطولة كأس العاصمة مارس الماضي، نجح في الفوز على حساب نيوزيلاندا بهدف نظيف، قبل الخسارة أمام كرواتيا 4-2.

أما في الأوليمبياد فيقع منتخب فرنسا في المجموعة الأولى إلى جانب الولايات المتحدة، ونيوزيلاندا، الفائز من صاحب المركز الرابع في كأس أمم آسيا تحت 23 سنة وغينيا، فيما يقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، ووصف كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

وتقام أوليمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

منتخب مصر وزير الرياضة أشرف صبحي حسام حسن مصر وفرنسا منتخب فرنسا
نرشح لكم
مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول التشكيل - سالم في هجوم المقاولون.. واستبعاد نجم بيراميدز قبل المباراة أسوان لـ في الجول: قدمنا استئنافا ضد إيقاف القيد.. والنادي له الحق وليس أياجوا خبر في الجول – تحسن في حالة إمام عاشور.. وشرط لمشاركته ضد مازيمبي فيفبرو: إيقاف قيد أسوان فترتين وإلزامه بتعويضات في قضية ضرب "أياجوا" خبر في الجول - فحص طبي لـ مروان عطية للوقوف على إمكانية مشاركته ضد مازيمبي مواعيد مباريات الإثنين 15 إبريل - الزمالك ضد الأهلي.. وعودة دوري المحترفين وكيل فيتوريا: اتحاد الكرة توصل لاتفاق لجدولة الشرط الجزائي ثم فؤجئنا بتصريحاتهم
أخر الأخبار
وزير الرياضة: محاولات لإقامة مباراة ودية بين مصر وفرنسا.. وموعدان مقترحان 20 دقيقة | الكرة المصرية
كيف يتأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز 36 دقيقة | المحترفون
كرة يد - بفارق 12 هدفا.. الزمالك يفوز على جي إس كي ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإفريقي 54 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تقارير: لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا قد يتأجل ساعة | آسيا
مؤتمر تشافي: ما فعله ديمبيلي آلمني.. ولنجعلها ليلة من ليالي كامب نو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - سالم في هجوم المقاولون.. واستبعاد نجم بيراميدز قبل المباراة ساعة | الدوري المصري
إيفرتون يستأنف ضد عقوبة خصم نقطتين جديدتين من رصيده بالدوري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 4 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس