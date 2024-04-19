تقرير مغربي: شرط من نهضة بركان لمواجهة اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

هدد مسؤولو نهضة بركان المغربي بعدم خوض مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية إلا في حالة واحدة بعد الأزمة المثارة.

وأوقفت السلطات الجزائرية بعثة الفريق المغربي في مطار هواري بومدين بسبب احتوائها على علم المغرب بالكامل. (طالع التفاصيل)

ووفقا لموقع لـ le360 المغربي فإن "مسؤولو نهضة بركان هددوا بعدم خوض مواجهة اتحاد الجزائر إذا أصرت السلطات الجزائرية على مصادرة قمصانهم التي تتضمن خريطة المغرب كاملة".

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الفريق المغربي انسحبوا من الاجتماع الفني الذي جرى مع ممثلي اتحاد العاصمة ومسؤولي كاف بعد اقتحام رجال الأمن الجزائري للقاعة.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على زي الفريقين خلال المباراة بالإضافة لوضع ضوابط لبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويحل نهضة بركان ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.

ماذا حدث؟

بحسب موقع "هيسبورت" المغربي فإن السلطات الجزائرية صادرت أمتعة بعثة الفريق المغربي فور وصولها إلى المطار بسبب حمل قمصان الفريق لخريطة المغرب كاملة.

وأشار التقرير إلى أن لاعبو الفريق المغربي محتجزين لما يقارب 5 ساعات في مطار هواري بومدين في انتظار قرار السلطات الجزائرية.

وأوضح مصدر من نهضة بركان لموقع "هيسبورت" المغربي سبب الأزمة: "طلبت منا السلطات الجزائرية عدم دخول الأراضي الجزائرية بالأقمصة الرسمية للنادي، بحجة أن عليها خريطة بلادنا المغرب، ولازلنا حتى الآن ننتظر القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع”.

من جهة أخرى أشار تقرير صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أن بعثة الفريق المغربي وصلت الجزائر "بطريقة استفزازية".

وأوضح التقرير سبب الاستياء الجزائري حيث "أحضرت إدارة نادي بركان أقمصة رصّعت عليها خريطة تضمّ الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية (دمج بلاد مرّاكش مع الصّحراء الغربية)، التي يُعاني شعبها البريء والأعزل جرائم المُحتلّ المغربي".

وبدأ الصراع بين المغرب والجزائر بسبب الصحراء الغربية منذ 1976، حيث تعتبر المغرب الصحراء الغربية أرضا مغربية، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

ولا زال الصراع السياسي مشتعلا بين المغرب والجزائر في هذا الصدد منذ فترة طويلة.