خبر في الجول - محاولات لتجهيز فتوح لمواجهة دريمز.. وزيزو يقترب من الغياب

لا يزال الزمالك يحاول تجهيز أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق للمشاركة في مباراة دريمز الغاني.

ويلعب الزمالك ضد دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة يسعى لتجهيز أحمد فتوح لمباراة دريمز، وذلك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي السابقة والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف في الدوري.

على جانب آخر اقترب أحمد سيد "زيزو" من الغياب عن الزمالك أمام دريمز للإصابة.

ويخضع زيزو غدا الخميس لأشعة بالرنين وذلك بسبب استمرار الورم في قدمه حتى الآن.

وبعدها يتم تحديد مدة غياب اللاعب وبرنامج العلاج والتأهيل.

وخرج زيزو من الشوط الأول في مباراة القمة بعد تعرضه للإصابة في الكاحل.