عودة تاو وكريستو.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي

يستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب مازيمبي يوم السبت المقبل.

واتجهت بعثة الأهلي إلى المطار استعدادا للسفر إلى الكونغو لخوض المباراة.

ويكشف لكم FilGoal.com أسماء اللاعبين الذين سافروا مع البعثة للمشاركة في المباراة.

وتشهد القائمة عودة بيرسي تاو ومحمد الضاوي "كريستو".

ويغيب عن القائمة كل من محمد الشناوي وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم وأليو ديانج.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كريم وليد - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر- عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - أنتوني موديست - وسام أبو علي.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا التنزاني في المباراة الماضية.