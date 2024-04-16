خبر في الجول - عدم جاهزية مروان عطية وإمام عاشور لمواجهة مازيمبي والأهلي

تأكد غياب ثنائي الأهلي مروان عطية وإمام عاشور عن بعثة الفريق التي تسافر إلى الكونغو الديمقراطية من أجل مواجهة مازيمبي.

وعلم FilGoal.com أن مروان عطية لا يزال يعاني من مشاكل في العضلة الخلفية وأن اللاعب غير جاهز للمشاركة في المباراة.

بينما لم يتخلص إمام عاشور من آلام الكتف حتى الآن بعدما بدأ التأهيل بعد العملية الجراحية التي أجراها في الكتف.

على جانب آخر لا يعاني محمود عبد المنعم "كهربا" من أي إصابة واللاعب جاهز للمشاركة في المباراة، وذلك بعد تعرضه لنوبة فقد اتزان خفيفة عقب لقاء الزمالك.

وسيخضع الثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج لتقييم طبي عقب عودة الفريق من الكونغو للوقوف على إمكانية لحاقه بمباراة العودة.

ويسافر الأهلي إلى الكونغو غدا الأربعاء من أجل مواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي في ذهاب نصف النهائي، يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي خسر أمام الزمالك أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري بهدفين لهدف.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.