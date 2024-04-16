قائد بتروجت: عدنا من أجل المنافسة على الدوري وليس لمجرد التواجد

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 18:01

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت - كأس مصر

يثق محمد أبو النجا قائد نادي بتروجت في قدرة فريقه على التواجد في مركز متقدم بالموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وتأهل بتروجيت رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وقال محمد أبو النجا حارس بتروجت عبر أون تايم سبورتس: "بتروجت فريق كبير وعاد إلى الدوري الممتاز للمنافسة وليس لمجرد التواجد. أعتقد الموسم المقبل سنرى الفريق في أول 6 مراكز ".

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وشدد "واجهنا منافسة شرسة من أجل التأهل في ظل وجود 12 فريقا سبق لهم التواجد في الدوري الممتاز على غرار غزل المحلة وحرس الحدود".

وعاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

وحقق بتروجيت الفوز على حساب راية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

ويقود بتروجيت سيد عيد مديرًا فنيا والذي نجح في قيادة فريق للدوري الممتاز للمرة الرابعة.

ونجح سيد عيد في قيادة فريق النصر مرتين للدوري الممتاز، وكذلك نجح في قيادة فريق الداخلية للممتاز، قبل تكرار الإنجاز للمرة الرابعة مع فريق بتروجيت.

وسيكون الموسم المقبل، هو الموسم رقم 13 في الدوري الممتاز في تاريخ بتروجيت والذي تأهل رسميا للممتاز لأول مرة موسم 2006 - 2007، وبقي لمدة 12 عاما في الدوري الممتاز قبل الهبوط موسم 2018 - 2019.

ونجح بتروجيت في الحصول على المركز السابع في أول ظهور له بالتاريخ في الدوري الممتاز.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ بتروجيت موسم 2008 - 2009 حين حقق المركز الثالث خلف الأهلي والإسماعيلي الذين خاضا مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

كما تأهل بتروجيت للدورة الرباعية الفاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2013 - 2014، وحل رابعا خلف الأهلي وسموحة والزمالك.

وحصل بتروجيت على المركز الخامس مرتين موسمي2007 - 2008، و2009-2010.

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