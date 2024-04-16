مازيمبي يعلن: كالابا استفاق من غيبوبته

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 16:22

كتب : FilGoal

رينفورد كالابا - مازيمبي

أفاد نادي مازيمبي الكونغولي بأن لاعبه السابق رينفورد كالابا استفاق من غيبوبته.

يوم السبت، تضاربت الأنباء حول وفاة رينفورد كالابا لاعب منتخب زامبيا السابق ومازيمبي الكونغولي إثر حادث سير، قبل أن ينجو من الموت بأعجوبة.

وأوضح نادي مازيمبي عبر موقعه أن كالابا استفاق من غيبوبته واستجاب لمناداة الأطباء باسمه وبدأ الحركة على سريره الطبي.

أخبار متعلقة:
غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك بعد تأجيل لقاء العين.. الهلال يطالب بتعديل موعد الكلاسيكو ضد أهلي جدة مؤتمر جوارديولا: أحترم ريال مدريد ولا أخاف منه.. ووكر وأكي جاهزان ولكن مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب

وذكر الطاقم الطبي المتابع لحالة كالابا أن نجم زامبيا السابق تخطى مرحلة الخطر.

ماذا حدث؟

في البداية أعلن نادي مازيمبي وفاة قائده السابق والمُلقب بـ "مايسترو" بعد تعرضه لحادث يوم السبت بين مدينتي كافوي ولوساكا في زامبيا.

ووفقا للأخبار في زامبيا تعرض كالابا لحادث عنيف بعد اصطدام سيارته مع شاحنة على الطريق السريع.

وبعد أقل من ساعة أوضح النادي أيضا "سمعنا للتو من الفريق الطبي الذي تعامل مع كالابا إنه تم إعلان وفاته من قبل خدمات الطوارئ التي استقبلته إثر حادث مروري خطير، وأدخله الأطباء الذين استقبلوه للتو في غيبوبة صناعية ووضعه حرج".

كابالا (37 عاما) ارتدى قمصان فرق نيس الفرنسي وزيسكو يونايتد الزامبي وبراجا وجيل فيسنتي وليريا البرتغالي.

وارتدى قميص مازيمبي منذ 2011 وحتى اعتزاله في 2023.

وتوج كالابا بقميص منتخب زامبيا بلقب كأس أمم إفريقيا 2012، وخاض مع المنتخب المُلقب بالرصاصات النحاسية 102 مباراة دولية وسجل 15 هدفا.

ومع الأندية توج مع زيسكو بلقب الدوري والكأس وحاز جائزة هداف الدوري الزامبي في 2007.

ومع مازيمبي حقق لقب الدوري 4 مرات، وفاز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2015 والكونفدرالية في 2016 والسوبر الإفريقي مرتين، كما حصد جائزة هداف الكونفدرالية في 2016.

وارتبط اسم كابالا من قبل بالانتقال لصفوف الزمالك في 2010 لكنه قرر الانضمام لصفوف مازيمبي.

مازيمبي رينفورد كالابا
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجماهير أمام مازيمبي.. وموعد الرد خبر في الجول – تحسن في حالة إمام عاشور.. وشرط لمشاركته ضد مازيمبي خبر في الجول - فحص طبي لـ مروان عطية للوقوف على إمكانية مشاركته ضد مازيمبي منافس الزمالك - في المركز 14.. دريمز يهزم كوتوكو قبل مواجهة الكونفدرالية كرة صالات - منتخب مصر يفوز بـ 10 أهداف على ناميبيا ويتأهل لنصف نهائي إفريقيا قبل مواجهة الأهلي.. مازيمبي يهزم فيتا كلوب ويتصدر الدوري الوداد يفشل في التأهل لـ دوري أبطال إفريقيا 2024-25 تضارب حول وفاة كالابا لاعب مازيمبي السابق بعد حادث سير مروع
أخر الأخبار
ليفربول يفقد مدافعه لمدة 3 أسابيع 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مازيمبي يعلن: كالابا استفاق من غيبوبته 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
بعد تأجيل لقاء العين.. الهلال يطالب بتعديل موعد الكلاسيكو ضد أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدرجة الثانية - بتروجت (2)-(0) راية.. حرس الحدود (1)-(1) غزل المحلة ساعة | القسم الثاني
بعدما رفض السفر مع الفريق.. بريمن يقرر إيقاف نابي كيتا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر برناردو سيلفا: هذه هي دوافعنا قبل مواجهة ريال مدريد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجماهير أمام مازيمبي.. وموعد الرد 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية