خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجماهير أمام مازيمبي.. وموعد الرد

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 14:58

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي

تقدم النادي الأهلي بطلب حضور السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام مازيمبي يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة.

وستكون المباراة المقامة على استاد القاهرة هي الإياب لمواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي خلال الاجتماع الأمني التحضيري للمباراة طلب حضور الجماهير بالسعة الكاملة.

وسيتم الرد على الأهلي خلال 24 ساعة وتحديد عدد الجماهير المقرر حضورهم للمباراة.

ويستضيف مازيمبي فريق الأهلي بالكونغو يوم السبت 20 من أبريل الجاري في تمام الثالثة عصرا.

وتغادر بعثة الأهلي إلى الكونغو غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة مازيمبي.

ويترأس محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي، بعثة الفريق في الكونغو.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني.

أما مازيمبي فبلغ نصف النهائي بعد تخطي فريق بترو أتليتكو الأنجولي.

ونجح مازيمبي في تحقيق الفوز على فيتا كلوب غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في المرحلة الختامية من الدوري الكونغولي.

بينما الأهلي تعرض للهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وتساوى فريقا الأهلي والزمالك برصيد 21 نقطة في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

ولعب الزمالك 13 مباراة حتى الآن في الدوري ولديه أربع مباريات مؤجلة.

أما الأهلي فخاض 11 مباراة في الدوري ولديه ست مباريات مؤجلة.

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