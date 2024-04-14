تشكيل أرسنال – جيسوس وتروسارد يعودان للهجوم ضد أستون فيلا

الأحد، 14 أبريل 2024 - 17:08

كتب : FilGoal

أرسنال ضد لوتون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه ضد منافسه أستون فيلا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وعاد جابرييل جيسوس مرة أخرى للتشكيل الأساسي بعد الغياب عنه في المباراة الماضية ضد بايرن ميونيخ في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما لم يبدأ لياندرو تروسارد أساسيا في التشكيل منذ مباراة لوتون تاون في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – أوليكساندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد – كاي هافيرتز

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – جابرييل جيسوس – بوكايو ساكا

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا رابعا برصيد 60 نقطة.

أرسنال
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