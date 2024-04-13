تضارب حول وفاة كالابا لاعب مازيمبي السابق بعد حادث سير مروع

السبت، 13 أبريل 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

رينفورد كالابا - مازيمبي

تتضارب الأخبار حول وفاة رينفورد كالابا لاعب منتخب زامبيا السابق ومازيمبي الكونغولي إثر حادث سير.

وأعلن نادي مازيمبي وفاة قائده السابق والمُلقب بـ "مايسترو" بعد تعرضه لحادث اليوم السبت بين مدينتي كافوي ولوساكا في زامبيا.

ووفقا للأخبار في زامبيا تعرض كالابا لحادث عنيف بعد اصطدام سيارته مع شاحنة على الطريق السريع.

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وبعد أقل من ساعة أوضح النادي أيضا "سمعنا للتو من الفريق الطبي الذي تعامل مع كالابا إنه تم إعلان وفاته من قبل خدمات الطوارئ التي استقبلته إثر حادث مروري خطير، وأدخله الأطباء الذين استقبلوه للتو في غيبوبة صناعية ووضعه حرج".

كابالا (37 عاما) ارتدى قمصان فرق نيس الفرنسي وزيسكو يونايتد الزامبي وبراجا وجيل فيسنتي وليريا البرتغالي.

وارتدى قميص مازيمبي منذ 2011 وحتى اعتزاله في 2023.

وخاض خلال مسيرته 127 مباراة مع الأندية وسجل 21 وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

وتوج كالابا بقميص منتخب زامبيا بلقب كأس أمم إفريقيا 2012، وخاض مع المنتخب المُلقب بالرصاصات النحاسية 102 مباراة دولية وسجل 15 هدفا.

ومع الأندية توج مع زيسكو بلقب الدوري والكأس وحاز جائزة هداف الدوري الزامبي في 2007.

ومع مازيمبي حقق لقب الدوري 4 مرات، وفاز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2015 والكونفدرالية في 2016 والسوبر الإفريقي مرتين، كما حصد جائزة هداف الكونفدرالية في 2016.

وارتبط اسم كابالا من قبل بالانتقال لصفوف الزمالك في 2010 لكنه قرر الانضمام لصفوف مازيمبي.

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