مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل إصابة فاران وإيفانز

أعلن نادي مانشستر يونايتد إصابة رافائيل فاران وجوني إيفانز.

ويستعد الشياطين الحمر للقاء بورنموث في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن فاران سيغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية ضد تشيلسي.

وكشف النادي أن فاران سيعود قبل نهاية الموسم في شهر مايو المقبل.

وكشف أيضا غياب إيفانز عن مباراة بورنموث المقبلة بسبب إصابة عضلية.

🚨 A fitness update on @RaphaelVarane and Jonny Evans.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 11, 2024

ويعاني يونايتد من غيابات في مركز الدفاع بغياب لوك شاو وفيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز أيضا.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 49 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل منافسه بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.