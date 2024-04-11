مانشستر يونايتد يعلن تفاصيل إصابة فاران وإيفانز

الخميس، 11 أبريل 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

رافائيل فاران - مانشستر يونايتد وإشبيلية

أعلن نادي مانشستر يونايتد إصابة رافائيل فاران وجوني إيفانز.

ويستعد الشياطين الحمر للقاء بورنموث في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي أن فاران سيغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية ضد تشيلسي.

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وكشف النادي أن فاران سيعود قبل نهاية الموسم في شهر مايو المقبل.

وكشف أيضا غياب إيفانز عن مباراة بورنموث المقبلة بسبب إصابة عضلية.

ويعاني يونايتد من غيابات في مركز الدفاع بغياب لوك شاو وفيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز أيضا.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس برصيد 49 نقطة من 31 مباراة.

فيما يحتل منافسه بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة.

رافائيل فاران جوني إيفانز رافائيل فاران مانشستر يونايتد
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