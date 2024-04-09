أنباء سعيدة لكلوب.. ليفربول يستعيد 4 نجوم قبل أسابيع الحسم

تلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول دفعة قوية حين استعاد الفريق 4 من نجومه مع دخول الموسم لأسابيعه الأخيرة.

وينافس ليفربول بقوة على لقب الدوري الإنجليزي ضد أرسنال ومانشستر سيتي، فيما يسعى للتتويج بلقب الدوري الأوروبي الذي وصل فيه لربع النهائي.

وشهد تدريب الثلاثاء ظهور أليسون بيكر وديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد وستيفان بايتيتش الغائبون منذ فترة طويلة.

Great to see you back out there, lads 💪 pic.twitter.com/LL4bM2S7gW — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2024

ويستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وتبدو فرص الرباعي ضئيلة للمشاركة في لقاء الخميس.

ومن المرجح أن يظهر بعضهم في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي رفقة أرسنال الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وكلاهما يبتعد بنقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يرفض الاستستلام في سباق اللقب.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (72 هدفا)، سيتي (71 هدفا)، أرسنال (75 هدفا).

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وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.