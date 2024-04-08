أحمد حمدي: سعيد بأول أهدافي مع الزمالك.. ونتمنى إهداء اللقب لروح مدحت وللجماهير

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

احتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك في شباك فيوتشر

أعرب أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بقميص الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

ونجح الزمالك في التعادل أمام فيوتشر بهدف لكل منهما في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك بأفضلية نتيجة المباراتين بعد التغلب ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

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وقال حمدي عبر قناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على التأهل، ربما دخلنا في أجواء المباراة متأخرين بسبب هدف فيوتشر ولكن نجحنا في العودة بالشوط الثاني".

وتابع "سعيد بأول أهدافي مع الزمالك وأتمنى أن تكون انطلاقة للوصول إلى النهائي وحصد اللقب".

وشدد حمدي "نتمنى التتويج بلقب الكونفدرالية وإهدائه إلى روح محمد مدحت ولجماهير الزمالك".

وكشف "نصيحة جوزيه جوميز لي كانت الصبر على الكرة والاختراق، والحمد لله استغللت اختراقي بهدف أمام فيوتشر".

واختتم حمدي تصريحاته "جمهور الزمالك وفي وعظيم وأتمنى منحهم كل طاقتي ليكونوا فخورين بفريقهم وهذه عقليتنا في غرفة الملابس بتقديم أقصى ما لدينا لأن الزمالك نادي بطولات وهدفنا منصات التتويج".

وتمكن أحمد حمدي لاعب الزمالك من تسجيل الهدف الإفريقي الأول له في مسيرته الكروية ضد مودرن فيوتشر.

وبذلك يكون سجل حمدي الهدف الأول له مع الزمالك المنضم له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكذلك يعتبر هذا الهدف هو الأول له إفريقيا في خامس مباراة له قاريا.

ولعب حمدي مباراتين من قبل مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك حمدي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2015-2016 ضد أسيك أبيدجان في دور المجموعات، والمباراة الأخرى في موسم 2017-2018 ضد كامبالا سيتي في دور المجموعات.

وحسم الزمالك بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي مودرن فيوتشر في ربع النهائي.

ويتأهل الزمالك لمواجهة دريمز الغاني الذي يلعب ضمن صفوفه جون أنتوي لعب لأكثر من فريق مصري أبرزهم الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك الفريق الغاني في مواجهة الذهاب يوم 21 أبريل الجاري.

بينما مواجهة الإياب تقام في غانا يوم 28 من الشهر نفسه.

الزمالك أحمد حمدي
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