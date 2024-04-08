الكونفدرالية - موعد مباراتي الزمالك أمام دريمز في نصف النهائي

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

الزمالك,

تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي الزمالك في نصف النهائي مع دريمز الغاني الذي تأهل لأول مرة لهذه المرحلة في ظهور القاري الأول على الإطلاق.

وسيخوض الزمالك مواجهتين مع دريمز في نصف النهائي ذهابا وإيابا بين القاهرة وغانا.

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تعرف على موعد مباراتي نصف النهائي للكونفدرالية

الزمالك × دريمز

يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 – في القاهرة

دريمز × الزمالك

يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024 – في غانا

الزمالك في ربع النهائي فاز ذهابا 2-1 على مودرن فيوتشر في استاد السلام وتعادل إيابا 1-1 في استاد القاهرة.

وحقق دريمز فوزا على استاد مالي خارج القواعد بنتيجة 2-1، وعلى ملعبه تعادل بنتيجة 1-1.

يذكر أن دريمز يضم في صفوفه جون أنتوي مهاجم الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز السابق، وسجل 4 أهداف في النسخة الحالية من المسابقة.

الزمالك دريمز الكونفدرالية
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