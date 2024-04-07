تشكيل تشيلسي - عودة تياجو سيلفا للدفاع في مواجهة شيفيلد
الأحد، 07 أبريل 2024 - 17:43
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد شيفيلد يونايتد.
ويحل تشيلسي ضيفا على شيفيلد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعاد تياجو سيلفا لدفاع تشيلسي بعد غياب بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دجوردي بيتروفيتش.
الدفاع: أليكس ديساسي – تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا.
الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور كالاجير.
الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون – نوني مادويكي.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل شيفيلد المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.
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