تشكيل تشيلسي - عودة تياجو سيلفا للدفاع في مواجهة شيفيلد

الأحد، 07 أبريل 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

كالاجير لاعب تشيلسي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد شيفيلد يونايتد.

ويحل تشيلسي ضيفا على شيفيلد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد تياجو سيلفا لدفاع تشيلسي بعد غياب بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
رغم مقتل أحد المشجعين.. إقامة لقاء توتنام ونوتنجهام بشكل طبيعي بسيناريو جنوني.. التعادل يحسم دربي جلاسكو ورينجرز يتمسك بفرصة الصدارة الخسارة الأكبر في تاريخه.. أياكس يسقط أمام فيينورد بستة أهداف

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: دجوردي بيتروفيتش.

الدفاع: أليكس ديساسي – تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا.

الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور كالاجير.

الهجوم: كول بالمر – نيكولاس جاكسون – نوني مادويكي.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل شيفيلد المركز العشرين والأخير برصيد 15 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم كلوب: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول.. وعلى مجتمع ليفربول الهدوء تين هاج: أشعر بخيبة أمل.. ارتكبنا أخطاء غبية أمام ليفربول تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب الصدارة لـ أرسنال.. صلاح يسجل في الوقت القاتل ويقود ليفربول لتعادل مثير مع يونايتد 300 مع ليفربول.. صلاح يسجل في مانشستر يونايتد ويحقق رقما قياسيا في أولد ترافورد رغم مقتل أحد المشجعين.. إقامة لقاء توتنام ونوتنجهام بشكل طبيعي
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يلحق بالاتحاد إلى نصف نهائي الدوري بعد التغلب على الاتصالات 7 دقيقة | كرة سلة
طبيب الأهلي: راحة 5 أيام لـ الشحات.. والحديث عن فترة الغياب سابق لأوانه 7 دقيقة | الدوري المصري
ريمونتادا مجنونة في فوز ليون على نانت بمشاركة مصطفى محمد والاقتراب من الهبوط 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
التوجه إلى الأرجنتين وليس البرازيل.. ريال مدريد يراقب موهبة ريفر بليت ساعة | الكرة الأوروبية
بقيادة أردا توران.. أيوب سبور يتأهل للدوري التركي لأول مرة في تاريخه ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس أتليتكو: فيليكس يريد البقاء في برشلونة ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(1) مودرن فيوتشر.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - جراحة ناجحة لـ حسين الشحات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى