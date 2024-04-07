انتهت الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(2) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل 2-2

ق 84: جووووووووول صلاح والتعادل من ركلة جزاء

ق 83: ركلة جزااااء لليفربول ضد بيساكا

ق 79: فرصة ضائعة من صلاح بمتابعة للكرة أمام المرمى

ق 69: خروج نونيز وإيندو ونزول جاكبو وإيليوت

ق 67: جوووووووووول كوبي ماينو والثاني

ق 65: خروج برادلي وسوبوسلاي ونزول جوميز وكورتس جونز

ق 55: ماذا أهدرت يا داروين

ق 50: جووووووووول برونو فيرنانديز

ق 35: ضغط قوي ومحاولات من ليفربول وتسديدة من نونيز أعلى العارضة

ق 33: أونانا يتألق أمام صلاح

ق 23: جووووووول لويس دياز والأول

ق 3: تمريرة رائعة من صلاح وانفراد من سوبوسلاي وتسديدة يتصدى لها أونانا

ق 2: هدف مبكر غير محتسب

انطلاق المباراة