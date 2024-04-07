انتهت الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(2) ليفربول
الأحد، 07 أبريل 2024 - 16:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل 2-2
ق 84: جووووووووول صلاح والتعادل من ركلة جزاء
ق 83: ركلة جزااااء لليفربول ضد بيساكا
ق 79: فرصة ضائعة من صلاح بمتابعة للكرة أمام المرمى
ق 69: خروج نونيز وإيندو ونزول جاكبو وإيليوت
ق 67: جوووووووووول كوبي ماينو والثاني
ق 65: خروج برادلي وسوبوسلاي ونزول جوميز وكورتس جونز
ق 55: ماذا أهدرت يا داروين
ق 50: جووووووووول برونو فيرنانديز
ق 35: ضغط قوي ومحاولات من ليفربول وتسديدة من نونيز أعلى العارضة
ق 33: أونانا يتألق أمام صلاح
ق 23: جووووووول لويس دياز والأول
ق 3: تمريرة رائعة من صلاح وانفراد من سوبوسلاي وتسديدة يتصدى لها أونانا
ق 2: هدف مبكر غير محتسب
انطلاق المباراة