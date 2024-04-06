انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(3) أرسنال.. فوز المدفعجية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد أرسنال في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 86: جوووووول الثالث تروسارد

ق 62: جووووووول الثاني

ق 33: جوووووووول ساكا والأول

ق 32: ركلة جزاء لخيسوس ضد طارق لامبتي

ق25 دافيد رايا ينقذ فرصة هدف محقق لبرايتون

ق 12 ساكا يهدر فرصة التقدم

انطلاق المباراة