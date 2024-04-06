انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(3) أرسنال.. فوز المدفعجية
السبت، 06 أبريل 2024 - 17:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد أرسنال في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 86: جوووووول الثالث تروسارد
ق 62: جووووووول الثاني
ق 33: جوووووووول ساكا والأول
ق 32: ركلة جزاء لخيسوس ضد طارق لامبتي
ق25 دافيد رايا ينقذ فرصة هدف محقق لبرايتون
ق 12 ساكا يهدر فرصة التقدم
انطلاق المباراة
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