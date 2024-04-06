تشكيل أرسنال – عودة ساكا أمام برايتون.. وغياب النني

السبت، 06 أبريل 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال - ولفرهامبتون

عاد بوكايو ساكا لاعب وسط أرسنال لتشكيل فريقه في مواجهة برايتون.

ويلعب أرسنال ضد برايتون في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ودفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بنجمه ساكا بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد لوتون تاون للإصابة.

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ولم يتواجد المحترف المصري محمد النني في تشكيل أرسنال لهذه المباراة.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابريال – ويليام ساليبا – أولكساندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال خيسوس – كاي هافرتز

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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