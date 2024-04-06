دي بروين المئوي يقود مانشستر سيتي للفوز على كرستال بالاس برباعية
السبت، 06 أبريل 2024 - 15:29
كتب : FilGoal
حقق مانشستر سيتي الفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سيلهارت بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
سجل رباعية مانشستر سيتي كل من كيفن دي بروين الذي أحرز هدفين وإيرلنج هالاند وريكو لويس.
الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الثاني في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب الصدارة والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد.
بثنائيته يكون دي بروين قد وصل لهدفه رقم 100 الذي يسجله بقميص الفريق بجميع البطولات.
التشكيل
عاد إيرلنج هالاند وكيفن دي بروين للتشكيل الأساسي بينما جلس فيل فودين على مقاعد البدلاء.
🔴 عودة دي بروين وهالاند
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس pic.twitter.com/zg5iOh2o5R— FilGoal (@FilGoal) April 6, 2024
أحداث المباراة
تقدم كريستال بالاس بالهدف الأول بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق جيان ماتيتا بانفراد بالمرمى.
ماتيتا يفاجئ مانشستر سيتي بهدف مبكّر 😱#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/1vyevPI2zC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
وأهدر جوليان ألفاريز فرصة التعادل في الدقيقة العاشرة من أمام المرمى.
وبعد ثلاث دقائق تعادل دي بروين لمانشستر سيتي بتسديدة رائعة.
دي بروين يعادل الكفة سريعاً بهدف رائع 🔥⚽️#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي | #كريستال_بالاس pic.twitter.com/CY4BvW02hF— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
وأهدر هالاند انفرادا بالمرمى في الدقيقة 19 بعد تمريرة رائعة من دي بروين.
ومنعت العارضة الهدف الثاني لكريستال بالاس من جوردان أيو بعد افتكاك الكرة من رودري.
بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني تقدم ريكو لويس لمانشستر سيتي مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.
⚽️🥅 ريكو لويس يمنح التقدم للسيتيزنز ويسجل الهدف الثاني#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/PYWWjtHZYS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
وأضاف هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد تمريرة من دي بروين في الدقيقة 66.
⚽️🔥 هالاند يُسجل أخيراً بعد تمريرة مميزة من دي بروين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/96a6k89R0Q— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
وعاد هالاند للتسجيل بعد 3 مباريات على التوالي بدون أي أهداف.
وأنهى دي بروين رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.
⚽️🔥 تناغم رائع بين غريليتش، رودري ودي بروين يثمر عن الهدف الرابع للسيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/g7yGRIM8uL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
وقلص البديل إدسون إدوارد النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة الـ 85.
وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد ريال مدريد يوم 9 إبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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