دي بروين المئوي يقود مانشستر سيتي للفوز على كرستال بالاس برباعية

السبت، 06 أبريل 2024 - 15:29

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين ورودري - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

حقق مانشستر سيتي الفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سيلهارت بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية مانشستر سيتي كل من كيفن دي بروين الذي أحرز هدفين وإيرلنج هالاند وريكو لويس.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الثاني في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب الصدارة والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد.

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بثنائيته يكون دي بروين قد وصل لهدفه رقم 100 الذي يسجله بقميص الفريق بجميع البطولات.

التشكيل

عاد إيرلنج هالاند وكيفن دي بروين للتشكيل الأساسي بينما جلس فيل فودين على مقاعد البدلاء.

أحداث المباراة

تقدم كريستال بالاس بالهدف الأول بعد ثلاث دقائق فقط عن طريق جيان ماتيتا بانفراد بالمرمى.

وأهدر جوليان ألفاريز فرصة التعادل في الدقيقة العاشرة من أمام المرمى.

وبعد ثلاث دقائق تعادل دي بروين لمانشستر سيتي بتسديدة رائعة.

وأهدر هالاند انفرادا بالمرمى في الدقيقة 19 بعد تمريرة رائعة من دي بروين.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لكريستال بالاس من جوردان أيو بعد افتكاك الكرة من رودري.

بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني تقدم ريكو لويس لمانشستر سيتي مستغلا ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

وأضاف هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد تمريرة من دي بروين في الدقيقة 66.

وعاد هالاند للتسجيل بعد 3 مباريات على التوالي بدون أي أهداف.

وأنهى دي بروين رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وقلص البديل إدسون إدوارد النتيجة لكريستال بالاس في الدقيقة الـ 85.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد ريال مدريد يوم 9 إبريل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز
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