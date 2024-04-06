مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء

السبت، 06 أبريل 2024 - 01:11

كتب : FilGoal

مارسيل كولر

رد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على استياء البعض من أسلوب لعب الفريق ضد سيمبا بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ووصل للمربع الذهبي للمرة الـ 20 في تاريخه بالبطولة.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالتأهل والتحكم في سير اللقاء، واللاعبون نفذوا ما أردته".

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وأضاف "تركت الاستحواذ لسيمبا وعرفنا كيفية التحكم في المباراة، وأهدرنا عدة فرص في الشوط الثاني، والنتيجة في المباراتين جيدة، وسعداء بالتأهل".

وردا على استياء البعض بسبب الأداء قال: "تغلبنا على ظروف قاسية في الذهاب ولأول مرة نلعب بهذا الأسلوب، وسجلنا 3 أهداف وتأهلنا، هل هذا أفضل أم نخسر ونبكي على الخروج؟".

وأوضح "أختار الأسلوب المناسب للخصم، واخترت الأنسب أمام سيمبا، والدليل نجحنا فيما نريد".

وعن الإصابات قال: "نتمنى عودة حسين الشحات سريعا، وسام أبو علي شارك في المران الجماعي ولم أفضل المغامرة به وهو جاهز".

وأردف "ديانج وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي يواصلون التأهيل، كنا نتمنى وجودهم ولدينا قائمة كبيرة".

وكشف ماذا قال لكهربا بعد اللقاء: "سألته أين ذهب بعد الهدف لأنني لم أراه خلال الاحتفال".

وأشاد بموديست: "يشارك في المباريات بأدوار محددة والمهم تنفيذه للأمور وهو ما فعله اليوم بشكل جيد وقدم مباراة قوية، حيث يخرج للعب على الأطراف ويفوز بالصراعات الهوائية".

وتابع "سنحدد اختياراتنا للاعبين في المباريات المقبلة وفقا لحالاتهم، وعلي معلول عانى من تقلصات عضلية".

وأتم عن التغييرات المتأخرة قائلا: "أفعل ذلك دائما طالما الأمور تسير بشكل جيد".

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.

ويعد الأهلي الأكثر وصولا لنصف النهائي القاري برصيد 20 مرة ويليه الترجي التونسي برصيد 14 مرة وبإمكان بطل تونس التأهل وزيادة رصيده حال فاز على أسيك الإيفواري.

وينتظر الأهلي معرفة هوية منافسه من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي والتي تُحسم السبت.

وأصبح الأهلي ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد صنداونز الجنوب إفريقي الذي تفوق على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.

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