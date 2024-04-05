دوري أبطال إفريقيا - ويليامز يتألق ويقود صنداونز لنصف النهائي على حساب يانج أفريكانز

الجمعة، 05 أبريل 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

صنداونز - يانج أفريكانز

قاد رونوين ويليامز فريقه صنداونز للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 على حساب يانج أفريكانز التنزاني بعد نهاية المباراتين ذهابا وإيابا بالتعادل بدون أهداف.

ووصل برازيل إفريقيا لنصف نهائي البطولة القارية الأكبر للمرة الثانية على التوالي والخامسة بعد 2001 و2016 و2019 و2023.

وينتظر صنداونز الفائز ببطاقة التأهل من مباراة الترجي التونسي وأسيك الإيفواري والتي تُحسم غدا السبت في أبيدجان.

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ويقترب صنداونز خطوة إضافية من أجل حجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية 2025 مع الأهلي والوداد سواء بالتصنيف القاري أو المنافسة على حصد اللقب.

وصف المباراة

في الدقيقة 15 عاد دحان بيده حكم اللقاء الموريتاني لمطالعة تقنية الفيديو لوجود مطالبات باحتساب بطاقة حمراء لمدافع يانج أفريكانز لكنه اكتفى بالإنذار.

وطالب لاعبو صندانز بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 24.

ومرت تصويبة جوزيف جيديي بجوار القائم الأيسر لصنداونز في أخطر فرصة يانج أفريكانز في الدقيقة 33.

وتألق الحارس وتصدى لفرصة لورش في الدقيقة 38 ليظل التعادل السلبي سائدا حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني أطلق عزيز كي تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة العلوية لأصحاب الأرض وسكنت المرمى في الدقيقة 59.

الحكم عاد لتقنية الفيديو ورفض احتسابها كونها لم تتخط خط المرمى بكامل محيطها.

وأهدر جيديي بغرابة فرصة التقدم للضيوف بعد عرضية عزيز كي إذ سدد الكرة بجوار القائم وهو في مواجهة المرمى في الدقيقة 78.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي كما الذهاب، وانتقل الفريقان لركلات الترجيح.

تألق ويليامز حارس صنداونز في التصدي لركلتي عزيز كي وجوب ديكسون، في المقابل أهدر جاستون سيرينو ركلته لصالح صنداونز.

النتيجة أشارت لـ 3-2 لصنداونز بعد تسديد كل فريق لـ 4 ركلات ترجيحية.

وأهدر إبراهيم حامد ركلته الخامسة أعلى العارضة منهيا اللقاء ومعلنا تأهل صنداونز إلى نصف النهائي القاري.

دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز صنداونز
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