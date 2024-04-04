دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بزيه التقليدي أمام سيمبا

الخميس، 04 أبريل 2024 - 22:32

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بلدية المحلة

انعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم، استعدادا لانطلاق إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، وعلاء صلاح المنسق الأمني، في حضور مراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود.

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ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر.

بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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