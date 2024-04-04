لأول مرة.. أونانا يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في الشهر

الخميس، 04 أبريل 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

أندري أونانا

فاز أندريه أونانا بجائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر يونايتد في شهر مارس، ليحقق الجائزة للمرة الأولى.

وتفوق الكاميروني على زميليه ديوجو دالوت وأليخاندرو جارناتشو ليحتل المركز الأول في التصويت.

وأنقذ أونانا 23 من أصل 30 تسديدة على المرمى واجهها خلال شهر مارس.

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ولعب أونانا كل دقيقة من مباريات يونايتد الـ29 في الدوري حتى الآن.

وتصدى لـ107 كرات في الدوري هذا الموسم.

ويحتل الكاميروني حاليًا المركز الثاني في تصنيف القفاز الذهبي، حيث بلغ مجموع شباكه النظيفة ثماني مباريات خلف ديفيد رايا، لاعب أرسنال.

أونانا هو سابع لاعب من يونايتد يحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر هذا الموسم.

فقد فاز بها برونو فرنانديز وكاسيميرو وسكوت مكتوميناي في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر على التوالي.

فيما حصل أليخاندرو جارناتشو على الجائزة مرتين متتاليتين في نوفمبر وديسمبر، وبعد كوبي ماينو في يناير، وراسموس هويلاند في فبراير.

أندريه أونانا مانشستر يونايتد
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