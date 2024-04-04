جوارديولا: الأهداف تجري في عروق فودين.. والتأهل لدوري أبطال أوروبا مهم

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الأهداف تجري في عروق فيل فودين لاعب فريقه.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فودين ثلاثة أهداف خلال المباراة.

وقال جوارديولا عبر شبكة TNT عقب المباراة: "إذا فزنا فأنا سعيد، لقد فقدنا بعض الكرات السهلة وهم جيدون حقا في الهجوم لكننا كنا أفضل".

واستمر "عادة ما تسجل الأهداف عندما تكون قريبا من منطقة الجزاء ورودري كان لديه حضور كبير في الثلث الأخير من الملعب على عكس مباراة أرسنال".

وتابع "فودين لديه إحساس لا يصدق للتسجيل والأهداف تجري في عروقه وعلينا استخدامه".

وأكمل "هدف فودين من ركلة حرة أعتقد أنه كان خطأ من لاعبي أستون فيلا وليس من فوق الحائط ولكن كان من المهم تسجيله قبل نهاية الشوط الأول".

وأضاف "بعد الهدف الثالث أتيحت لهم فرصة أو اثنين وكان لدينا الكثير من الفرص، وأنا سعيد حقا بالأداء خصوصا لأننا نلعب كل ثلاثة أيام ولم يكن لدينا الفرصة للاستعداد".

وأتم "أرسنال وليفربول لديهم نقاط أكثر منا لذا فهم المرشحون للقب ولكن من المهم بالنسبة لنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وقد اقتربنا من ذلك، التأهل مهم لأسباب عديدة والفوز على أستون فيلا يعد خطوة كبيرة".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة بالتساوي مع ليفربول، الذي يواجه شيفيلد غدا الخميس.

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