تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برايتون من جديد، وقاد فريقه لفوز ثمين، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه برايتون بنتيجة 2-1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أليكسيس ماك أليستر الذي صنع هدف صلاح بمتوسط تقييم بلغ 8.9 درجة.

وسجل صلاح 22 هدفا في 32 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 338 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 208 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.