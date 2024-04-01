رئيس سيمبا: يحب أن نقلب الطاولة على الأهلي في ملعبه

يرى سليم عبد الله رئيس نادي سيمبا التنزناني أن فريقه قادر على قلب الطاولة على الأهلي.

ويستعد سيمبا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الله عبر صحيفة the citizen التنزانية: "لنضع النتيجة السابقة خلفنا ونركز على المباراة الماضية ويجب أن نقلب الطاولة عليهم في ملعبهم".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الأهلي على سيمبا بهدف دون مقابل على ملعب الأخير.

أحمد نبيل "كوكا" سجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة.

حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.