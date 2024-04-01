رئيس سيمبا: يحب أن نقلب الطاولة على الأهلي في ملعبه

الإثنين، 01 أبريل 2024 - 13:04

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - سيمبا

يرى سليم عبد الله رئيس نادي سيمبا التنزناني أن فريقه قادر على قلب الطاولة على الأهلي.

ويستعد سيمبا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الله عبر صحيفة the citizen التنزانية: "لنضع النتيجة السابقة خلفنا ونركز على المباراة الماضية ويجب أن نقلب الطاولة عليهم في ملعبهم".

أخبار متعلقة:
رودريجو: انضمام مبابي سيكون مشكلة المدرب.. ونريد اكتساء برنابيو باللون الأبيض ضد مانشستر سيتي هنا جودة تحصل على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية ميليتاو: مررت بأيام صعبة.. وعودتي كانت يجب أن تكون في سانتياجو برنابيو أنشيلوتي: شكوى جوارديولا من ازدحام جدوله؟ هذه كرة القدم الحديثة

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الأهلي على سيمبا بهدف دون مقابل على ملعب الأخير.

أحمد نبيل "كوكا" سجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة.

حالات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة من أجل خطف بطاقة التأهل.

التعادل بأي نتيجة أيضا يقود الأهلي لنصف النهائي.

خسارة الأهلي بنتيجة 1-0 في القاهرة تعني اللجوء لركلات الترجيح.

وحالة الخسارة بأي نتيجة أخرى فالأهلي يودع منافسات البطولة التي يحمل لقبها.

موعد المبارة

تقام المباراة يوم الجمعة 5 أبريل المقبل.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة، وبإمكانك حجز التذاكر من هنــــــــــــــــــــا.

وستبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سيمبا
نرشح لكم
حظوظ التأهل القاري تتقلص.. الوداد يودع كأس العرش المغربي من دور الـ 32 عواد: الزمالك حقق ما يريده وهذه الخطوة المقبلة المتحدث الرسمي باسم الزمالك يكشف حقيقة غضب شيكابالا وتسريب التشكيل طبيب الزمالك: أوباما يخضع لجراحة في الفك.. وتحديد موعد عودته لاحقا تامر مصطفى: قدمنا هدايا للزمالك.. والهدف الثاني يحمل علامة استفهام من الحكم خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة إياب الزمالك ضد فيوتشر بالكونفدرالية مؤتمر جوميز: لم أكن سعيدا بين الشوطين ضد فيوتشر.. وأوباما يحتاج لجراحة المثلوثي: لعبنا على أخطاء فيوتشر.. وتدربنا على الهدف من قبل
أخر الأخبار
تقارير: بايرن يفاوض ناجلسمان للعودة.. وموقف الاتحاد الألماني ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس سيمبا: يحب أن نقلب الطاولة على الأهلي في ملعبه ساعة | الكرة الإفريقية
رودريجو: انضمام مبابي سيكون مشكلة المدرب.. ونريد اكتساء برنابيو باللون الأبيض ضد مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإسباني
هنا جودة تحصل على وسام الرياضة من رئيس الجمهورية 2 ساعة | رياضات أخرى
ميليتاو: مررت بأيام صعبة.. وعودتي كانت يجب أن تكون في سانتياجو برنابيو 2 ساعة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي: شكوى جوارديولا من ازدحام جدوله؟ هذه كرة القدم الحديثة 3 ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات الإثنين 1 إبريل - دربي جدة.. والأهلي ضد الزمالك في كرة اليد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: تخيل لو أنهى صلاح كل فرصة أتته.. كان هناك بعض التسرع ولكن 12 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر 2 خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم إياد العسقلاني 3 رسالة أخيرة من مودريتش لـ مصر 4 مصدر من بيراميدز يرد عبر في الجول على أزمة عينة رمضان صبحي